«Нефтехимик» продлил контракт с вратарём Эмилем Гариповым
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«Нефтехимик» продлил контракт с вратарём Эмилем Гариповым, сообщает официальный телеграм-канал нижнекамского клуба. Срок нового соглашения — один год.
Голкипер пополнил состав «Нефтехимика» по ходу прошедшего чемпионата. Из семи его матчей пять завершились победой, один матч Эмиль отыграл «на ноль», процент отражённых бросков — 93,7%, коэффициент надёжности – 1,97.
За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге 31-летний голкипер сыграл 307 матчей, в которых одержал 168 побед с 93% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,97.
Гарипов становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/2018 в составе казанского «Ак Барса».
Напомним, «Нефтехимик» вылетел в первом раунде плей-офф от «Ак Барса», уступив 2-4 в серии.
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