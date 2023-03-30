В «Адмирале» раскритиковали сборную Латвии за отказ вызывать игроков из КХЛ

Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан прокомментировал решение руководства Федерации хоккея Латвии не вызывать хоккеистов из КХЛ на чемпионат мира.

«Бог им судья, они делают хуже для своей же национальной команды. Федерация хоккея Латвии сделала хуже только для себя», — приводит слова Ана «РИА Новости».

Напомним, накануне генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейтс заявил, что вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш и форвард владивостокского «Адмирала» Николай Елисеев не будут вызваны в национальную команду для подготовки к чемпионату мира.

Ранее Федерация хоккея Словакии также отказалась вызывать игроков из КХЛ на чемпионат мира. В этом сезоне в КХЛ выступали вратари Адам Гуска и Патрик Рыбар, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Адам Лишка, Михал Криштоф и Томаш Юрчо. Голкипер Юлиус Гудачек тоже играл в КХЛ, но уже завершил карьеру в сборной.