Макдэвид забил 300 голов за 563 матча в НХЛ. Лишь двое действующих игроков были быстрее

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе третьего впереди хозяева впереди — 2:0.
В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился нападающий Коннор Макдэвид, для которого этот забитый гол стал 300-м за карьеру в НХЛ. Канадский форвард затратил 563 матча на покорение рубежа, и лишь двоедействующих игроков уложились быстрее.
Первое место по скорости достижения 300 голов в НХЛ среди продолжающих карьеру хоккеистов занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (473), на втором месте располагается капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос (550), а на четвёртое место теперь переместился капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (622). В топ-5 также входит Леон Драйзайтль (630), забивший 300-й гол в НХЛ несколькими днями ранее.
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