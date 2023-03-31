Козлов — о поражении в серии от «Адмирала»: ожидал большего от некоторых ребят

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, что до сих пор расдосадован итогами сезона, и ожидал большего от некоторых игроков уфимского клуба. «Салават» в первом раунде Кубка Гагарина уступил в шести матчах «Адмиралу».

«Не хочу переходить на личности, потому что у нас команда, но могу сказать, что ожидал большего от некоторых ребят. Обидное поражение, досада до сих пор присутствует. Смотрю сейчас наши игры с «Адмиралом». Видел, как «Ак Барс» с ними играл. В принципе, они действовали с Казанью так же, как и с нами: вязко, ожидая своего момента. «Ак Барс» в этой ситуации реализовывал своё. Казанцы столкнулись с такими же трудностями, как и мы, просто они реализовали моменты, которые создавали, а мы нет.

Вратарь Ежов неудачно сыграл? Я не хочу ничего сваливать на Илью. Выигрывает и проигрывает команда. Мы играли три овертайма, в которых соперник оказался более удачлив. У нас тоже были хорошие, качественные моменты для взятия ворот, но шайба не заходила: то в последний момент мы не попадали, то в пятом матче серии она пролетела сквозь щитки. Такие трудности с реализацией у нас возникли, хотя моментов было достаточно», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Напомним, руководство уфимского клуба продлило контракты с тренерским штабом «Салавата Юлаева» на следующий сезон КХЛ.