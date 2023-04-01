«Ак Барс» — «Авангард»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 1 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» в первом матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime.

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встретятся между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.

Напомним, «Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» и «Адмирал». «Авангард», в свою очередь, прошёл «Сибирь» и «Металлург».