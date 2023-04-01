Сведберг: благодаря Хартли «Авангард» стал лучше многих команд Северной Америки

Защитник «Авангарда» Виктор Сведберг рассказал про атмосферу в омской команде и отметил вклад бывшего главного тренера Боба Хартли в становление клуба.

«Это действительно топовый клуб не только по российским, но и по европейским меркам. Посмотрите только на академию «Авангард», на новую арену! Плюс Боб Хартли показал, как происходят некоторые вещи в Северной Америке, и сейчас мы даже лучше многих команд оттуда. Если говорить про Омск, то мы всегда получаем невероятную поддержку от болельщиков и, пожалуй, нет ни одного города, где так любили бы хоккей. Когда мы выходим на лёд, мы ощущаем, что за нами весь город.

В коллективе шикарная атмосфера, всем приятно побеждать и играть правильно. Но, естественно, ни одна команда не выиграет 16 матчей подряд в плей-офф, и как раз отношение ко взлётам и падениям играет огромное значение. Нельзя сильно зазнаваться и радоваться, нужно сохранять баланс и командный дух, чтобы пройти далеко», — цитирует Сведберга официальный сайт КХЛ.

«Авангард» в финале Восточной конференции КХЛ встретится с «Ак Барсом». Первый матч серии пройдёт сегодня, 1 апреля, в Казани. Начало матча — в 17:00. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.