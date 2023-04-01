«Мы не девочки, серия не заканчивается». Кравец — о поражении «Авангарда» в овертайме

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в первом матче финала Востока с «Ак Барсом» (2:3 ОТ, 0-1).
«Напряженная игра на протяжении всех периодов. К сожалению, в начале подвели удаления, но затем выравняли игру, гнули свою линию, достаточно уверенно отработали в обороне. В третьем периоде сравняли счёт, но «Ак Барс» в овертайме решил вопрос. Гол в овертайме? Это не систематическая ошибка, игрок нанёс хороший бросок. Мы в целом хорошо начали, но решило вопрос мастерство хоккеиста соперника.
Были голевые моменты в первых двух периодах, вы плохо смотрели. У Грицюка был отличный момент. В первом да, мы немного робко сыграли, но это произошло из-за досадных удалений.
Тяжёлое поражение психологически? Мы не девочки, надо готовиться к следующей игре. Серия на этом не заканчивается. Пишут в прессе про потерю тонуса? Ну это в прессе пишут те, кто, наверное, не совсем понимает ситуацию. Я считаю, что отдых и восстановление приносят только пользу.
Состояние Шарипзянова? Капитан как обычно отыграл здорово, держал команду в игре и в раздевалке", — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 1 апреля 2023
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