Кагарлицкий — о своём голе: не сомневался в Шипачёве — он всегда уложит шайбу в клюшку

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий высказался о результате первого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова переиграли омичей со счётом 3:2, забросив решающую шайбу в овертайме. Кроме того, Кагарлицкий поделился мыслями о своём взаимодействии с Вадимом Шипачёвым. Форвард отдал голевую передачу на Дмитрия.

«Игра получилась интересной для болельщиков, но хотелось завершить её немного иначе, без валидольной концовки и овертайма. Вели с комфортным счётом, 2:0. Но хорошо, что всё закончилось именно так. Почему не удалось сдержать большинство «Авангарда»? Считаю, мы неплохо играли в меньшинстве. Разбирали их большинство, знаем, что они стали лучшими по этому показателю в регулярке. Завтра разберём, подготовимся. Я не играю в меньшинстве, но знаю, что ребята выкладываются. Почему-то не удалось сегодня дотерпеть.

Мой второй гол и комбинация с Вадимом Шипачёвым? Я знаю, что он умеет такие отдавать, он меня видел — если есть возможность, он всегда уложит шайбу в клюшку, в нём я не сомневался. Я просто бросил, хорошо, что получилось забить, можно сказать, случайность. А пас хороший.

У команды были разные планы на случай попадания в заявку Дамира Шарипзянова? Не обращал особого внимания, просто слышал, что у него была травма. Не было плана А и Б, мы отталкиваемся от своей игры», — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт «Ак Барса».