Кагарлицкий: я сейчас стараюсь не углубляться в прессу, бывает много провокаций

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий рассказал об эмоциях команды после пропущенного под занавес третьего периода гола во встрече полуфинала плей-офф КХЛ с «Авангардом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова пропустили шайбу за три секунды до завершения игрового отрезка и позволили омичам сравнять счёт. Кроме того, Кагарлицкий оценил текущий плей-офф с точки зрения личных успехов.

«С какими эмоциями команда выходила на овертайм? Обсудили, что ничего не произошло, играем дальше. Всё самое интересное было впереди, собирались закончить игру в нашу пользу.

Что почувствовал, когда Кирилл Панюков не забросил в пустые ворота? Это хоккей, ничего страшного. Подобное может случиться с каждым. Кирилл не сломался, проявил характер, вышел и зарешал в нужный момент. Не потух, не ушёл в себя, а, наоборот, разозлился и забил очень важный для команды гол. А если бы он не зарешал? Повторюсь, что такое может случиться с каждым. Он же не специально это сделал. Не попал — ничего страшного. Мы команда, должны вместе выбираться из таких ситуаций, а не тыкать в кого-то пальцем.

Согласен ли с тем, что пока это мой лучший плей-офф в карьере? Честно, мне не сильно нравится моя игра. Статистика неплохая, но я бы не стал заострять на ней внимание. Хочется просто побеждать, мы собрались ради другой цели. А уж кто там лучший бомбардир, кто сколько очков набрал… Нам важен Кубок Гагарина. Мы сильны командой, а не индивидуально.

Иногда об игроках говорят, что они кубковые или нет? Я сейчас стараюсь не углубляться в прессу, бывает много провокаций. Набирать очки приятно, но если команда при этом проигрывает, особенно в плей-офф, то нет никого наслаждения. Сегодня выиграли — всё отлично. Какие провокации могу вспомнить? Потому и не читаю, чтобы не запоминать», — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт «Ак Барса».