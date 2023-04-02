Сергачёв вышел на чистое второе место в истории «Тампы» по числу передач среди защитников

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».
На момент написания новости в матче идёт второй период, счёт — 4:0 в пользу «Тампы».
Для 24-летнего игрока «молний» этот ассист стал 188-м за команду. По этому показателю Сергачёв вышел на чистое второе место среди защитников в истории клуба, опередив Дэна Бойла. Канадцу понадобилось провести 394 встречи за «Тампу». На счету Сергачёва 433 матча. За это время российский защитник набрал 233 (45+186) очка.
Отметим, что лидирует по этому показателю швед Виктор Хедман, отдавший 506 результативных передач.
В нынешнем сезоне на счету Сергачёва 59 (9+50) очков в регулярном чемпионате НХЛ.
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