Илья Самсонов признан первой звездой матча с «Оттавой»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
После окочания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава победиелей. Первой звездой стал российский голкипер Илья Самсонов, совершивший по ходу матча 30 сейвов и оставивший свои ворота в неприкосновенности.
Второй звездой стал канадский защитник Марк Джиордано. Третья звезда — Радим Зогорна, записавший в свой актив одну заброшенную шайбу.
Напомним, счёт в матче был открыт на старте второго периода — отличился Майкл Бантинг, выведя «Торонто» вперёд. На 33-й минуте встречи Вильям Нюландер удвоил преимущество «Торонто» в счёте, а на 39-й минуте Радим Зогорна забросил третью шайбу для «Торонто» в этой встрече.
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