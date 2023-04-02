Карлссон повторил лучший результат XXI века по ассистам защитников за регулярку НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился разгромной победой гостей со счётом 7:2.

В составе «акул» четырьмя результативными передачами отметился шведский защитник Эрик Карлссон. Всего в текущем сезоне НХЛ на счету игрока обороны 73 голевые передачи. Таким образом, Карлсcон повторил лучший результат в XXI веке по ассистам защитников за регулярку НХЛ. В сезоне-2021/2022 швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози сделал 73 голевые передачи.

С сезона-1992/1993 лучшим результатом по передачам защитников являются 79 ассистов Фила Хаузли в сезоне-1992/1993 в составе «Виннипега».