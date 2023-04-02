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Карлссон повторил лучший результат XXI века по ассистам защитников за регулярку НХЛ

Карлссон повторил лучший результат XXI века по ассистам защитников за регулярку НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился разгромной победой гостей со счётом 7:2.

В составе «акул» четырьмя результативными передачами отметился шведский защитник Эрик Карлссон. Всего в текущем сезоне НХЛ на счету игрока обороны 73 голевые передачи. Таким образом, Карлсcон повторил лучший результат в XXI веке по ассистам защитников за регулярку НХЛ. В сезоне-2021/2022 швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози сделал 73 голевые передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 7
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Грегор (Штурм) – 01:30 (5x5)   0:2 Петерсон (Кутюр, Карлссон) – 08:37 (5x4)   0:3 Крискуоло – 13:02 (5x5)   1:3 Мозер (Маччелли, Сёдерстрём) – 17:07 (5x4)   1:4 Гущин (Карлссон, Макдональд) – 21:41 (5x4)   1:5 Грегор (Штурм) – 48:00 (5x5)   1:6 Кутюр (Гертл, Карлссон) – 50:10 (5x4)   1:7 Грегор (Лабанк, Карлссон) – 54:47 (5x5)   2:7 Келемен (Макбэйн, Ритчи) – 55:10 (5x5)

С сезона-1992/1993 лучшим результатом по передачам защитников являются 79 ассистов Фила Хаузли в сезоне-1992/1993 в составе «Виннипега».

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