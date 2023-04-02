Карлссон повторил лучший результат XXI века по ассистам защитников за регулярку НХЛ
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Матч закончился разгромной победой гостей со счётом 7:2.
В составе «акул» четырьмя результативными передачами отметился шведский защитник Эрик Карлссон. Всего в текущем сезоне НХЛ на счету игрока обороны 73 голевые передачи. Таким образом, Карлсcон повторил лучший результат в XXI веке по ассистам защитников за регулярку НХЛ. В сезоне-2021/2022 швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози сделал 73 голевые передачи.
НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 7
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Грегор (Штурм) – 01:30 (5x5) 0:2 Петерсон (Кутюр, Карлссон) – 08:37 (5x4) 0:3 Крискуоло – 13:02 (5x5) 1:3 Мозер (Маччелли, Сёдерстрём) – 17:07 (5x4) 1:4 Гущин (Карлссон, Макдональд) – 21:41 (5x4) 1:5 Грегор (Штурм) – 48:00 (5x5) 1:6 Кутюр (Гертл, Карлссон) – 50:10 (5x4) 1:7 Грегор (Лабанк, Карлссон) – 54:47 (5x5) 2:7 Келемен (Макбэйн, Ритчи) – 55:10 (5x5)
С сезона-1992/1993 лучшим результатом по передачам защитников являются 79 ассистов Фила Хаузли в сезоне-1992/1993 в составе «Виннипега».
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
08:25
-
08:13
-
07:50
-
07:47
-
07:38
-
07:33
-
07:17
-
07:00
-
06:58
-
06:52
-
06:36
-
06:23
-
05:59
-
05:26
-
04:48
-
04:44
-
04:41
-
04:40
-
04:31
-
03:56
-
03:46
-
02:41
-
00:56
-
00:40
- 1 апреля 2023
-
23:57
-
23:33
-
23:32
-
23:13
-
22:44
-
22:23
-
22:13
-
21:55
-
21:47
-
21:15
-
20:52
Партнерский контент