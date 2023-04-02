Зюзин — о допинговом скандале в «Толпаре»: тема допинга сама идёт нашим врагам в руки

Один из лучших воспитанников башкирского хоккея, второй номер драфта НХЛ — 1996 Андрей Зюзин прокомментировал информацию, согласно которой несколько хоккеистов МХК «Толпар» сдали положительные допинг-тесты по ходу плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.
«Башкортостан — это не Неаполь, а здоровая, спортивная республика. У уфимской системы огромный потенциал, но он не реализуется. Наоборот, на контрасте появляется всё больше негатива. В прошедшем сезоне у «Салавата» были явные проблемы в селекции, они много обсуждались в прессе. По сути, Уфа дала результат в регулярном чемпионате благодаря своей молодёжи. А тут именно по молодёжной системе получаем такой удар. Обидно.
Российский хоккей в последнее время предпринимает попытки вернуться на мировую арену, читаем, что есть какие-то небольшие подвижки со стороны ИИХФ. В такой ситуации нам нужна максимально жёсткая антидопинговая политика со стороны наших лиг, федерации. В мире у нас много врагов, даже если нас вернут на международную арену, они сделают всё возможное, чтобы до нас докопаться. А тема допинга сама идёт нашим врагам в руки!» — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.
Согласно информации от пресс-службы МХЛ, у хоккеистов «Толпара» было взято две пробы в феврале и пять в марте. На данный момент РУСАДА направило сообщение в лигу об обнаружении мельдония в двух пробах.
- 2 апреля 2023
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