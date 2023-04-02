«Это не прогулка в парке». Сергей Фёдоров — о пути ЦСКА в плей-офф КХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА (3:2 ОТ) рассказал об играх москвичей в текущем плей-офф.

«Багаж есть багаж, две серии мы отыграли, но после одного выходного и следующей подготовки к серии мы психологически не везём те серии с собой. Разные соперники, разные игры, разные скорости. Не в плане того, что команды, которые мы прошли, были недостаточно готовы. Наоборот, просто это всё по-другому в новой серии. Мы психологически готовим команду. Мы начали сезон чуть позже, провели предсезонку, в декабре-январе не провалились в плане физики. Понимали, что прошлый сезон затянулся и нет смысла начинать рано новый сезон и давать ребятам ту же нагрузку, чтобы в декабре почувствовать, что мы где-то не там, где хотим быть. В конце сезона чётко понимали, что у нас хороший физический и психологический фон. Да, вы можете сказать, что мы сыграли два раунда по семь игр. Но надо отдать должное соперникам, это не прогулка в парке. Все готовятся, все на нас настраиваются. Это нас закалило. Не думаем, что произошло. Даже не знаю, сколько сейчас времени? До 12 ночи порадуемся, завтра будем готовиться к новой игре, как будто мы только начинаем серию.

Маленькая пауза между сериями – палка о двух концах, но в данном случае первый период мы провели достаточно активно. Не только потому, что были в игровой форме, но и потому, что правильно распоряжались шайбой. Она была впереди игроков, а вперёд бежать намного легче, чем когда шайба за спиной», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.