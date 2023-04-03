«Бостон» стал четвёртой командой в истории НХЛ, одержавшей 60 и более побед в сезоне

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Бостон Брюинз». В серии буллитов сильнее оказались гости — 4:3.
Для «Брюинз» эта победа стала 60-й в текущем регулярном сезоне. Таким образом, подопечные Джима Монтгомери стали четвёртой командой в истории Национальной хоккейной лиги, одержавшей 60 и более побед в сезоне, сообщает официальный сайт НХЛ. Ранее 60 побед одержал «Монреаль Канадиенс» в сезоне-1976/1977, по 62 победы — «Детройт Ред Уингз» в сезоне-1995/1996 и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезоне-2018/2019.
«Брюинз» выиграли Президентский Кубок, вручаемый за первое место в регулярном сезоне. На счету «медведей» 125 очков после 77 матчей.
В следующем матче «Бостон» примет дома «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоится в ночь на 7 апреля в 2:00 мск.
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