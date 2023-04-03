Нижегородское «Торпедо» продлило контракт с Алексеем Кручининым, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Новый срок соглашения рассчитан на один сезон.

Кручинин в регулярном сезоне провёл за «Торпедо» 60 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 37 результативных передач. С 52 результативными баллами 31-летний форвард стал вторым бомбардиром клуба, уступив два очка Николаю Коваленко. Кручинин стал лидером своей команды по ассистам.

В плей-офф Алексей сыграл за нижегородцев пять игр, в которых отметился двумя результативными передачами.

Напомним, «Торпедо» в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина было сильнее московского «Динамо» — 4-2 в серии. В следующем раунде нижегородцы всухую уступили СКА — 0-4.