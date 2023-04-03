Экс-руководитель «Металлурга»: Коля Голдобин не показал мужика

Сергей Ласьков, покинувший пост первого вице-президента «Металлурга», оценил игру форварда «Магнитки» Николая Голдобина.
«Коробкин удивил своим сильным характером, который у него был до травмы. Он усиливается у него от года к году. В отрицательную сторону удивил, не показал мужика Коля Голдобин. Без мужика-то великим хоккеистом, даже имея талант, не станешь», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
27-летний форвард в завершившейся регулярке провёл 59 матчей, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на счету Голдобина 11 матчей и две заброшенные шайбы.
В текущем сезоне магнитогорский клуб в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».
- 3 апреля 2023
-
15:03
-
14:38
-
14:16
-
14:05
-
13:57
-
13:42
-
13:32
-
13:28
-
13:25
-
13:19
-
13:11
-
13:05
-
13:02
-
12:55
-
12:38
-
12:26
-
12:17
-
12:02
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
10:45
-
10:33
-
10:22
-
10:00
-
09:44
-
09:25
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:46