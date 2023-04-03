Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-руководитель «Металлурга»: Коля Голдобин не показал мужика

Экс-руководитель «Металлурга»: Коля Голдобин не показал мужика
Аудио-версия:
Комментарии

Сергей Ласьков, покинувший пост первого вице-президента «Металлурга», оценил игру форварда «Магнитки» Николая Голдобина.

«Коробкин удивил своим сильным характером, который у него был до травмы. Он усиливается у него от года к году. В отрицательную сторону удивил, не показал мужика Коля Голдобин. Без мужика-то великим хоккеистом, даже имея талант, не станешь», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

27-летний форвард в завершившейся регулярке провёл 59 матчей, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на счету Голдобина 11 матчей и две заброшенные шайбы.

В текущем сезоне магнитогорский клуб в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».

Материалы по теме
«Всё было близко, но локоть не укусишь». Воробьёв объяснил вылет «Металлурга» из плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023