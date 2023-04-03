Экс-руководитель «Металлурга»: Коля Голдобин не показал мужика

Сергей Ласьков, покинувший пост первого вице-президента «Металлурга», оценил игру форварда «Магнитки» Николая Голдобина.

«Коробкин удивил своим сильным характером, который у него был до травмы. Он усиливается у него от года к году. В отрицательную сторону удивил, не показал мужика Коля Голдобин. Без мужика-то великим хоккеистом, даже имея талант, не станешь», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

27-летний форвард в завершившейся регулярке провёл 59 матчей, в которых набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на счету Голдобина 11 матчей и две заброшенные шайбы.

В текущем сезоне магнитогорский клуб в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».