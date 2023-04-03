Новокузнецкий «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Химика» и сравнял счёт в серии

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал новокузнецкий «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
На шестой минуте Егор Филин вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Владислав Джиошвили сравнял счёт. На 17-й минуте Фёдор Свечков вывел воскресенскую команду вперёд. На 23-й минуте Юрий Платонов сделал счёт 2:2. Через 50 секунд Артур Болтанов вывел вперёд новокузнецкий клуб, однако на 27-й минуте Артём Сериков восстановил равенство — 3:3. На 30-й минуте Даниил Иванов вывел вперёд хозяев, но на 46-й минуте Максим Мальцев вновь сравнял счёт. Победу гостям принёс гол Евгения Сорокина на 68-й минуте.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч пройдёт 6 апреля. Команды сыграют в Новокузнецке.
- 3 апреля 2023
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