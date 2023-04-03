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Новокузнецкий «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Химика» и сравнял счёт в серии

Новокузнецкий «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Химика» и сравнял счёт в серии
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» закончился четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Химик» принимал новокузнецкий «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 4-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 18:30 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
4 : 5
ОТ
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Филин (Платонов, Кицын) – 05:29 (5x5)   1:1 Джиошвили (Соколов, Иванов) – 12:09 (5x5)   2:1 Свечков (Кузнецов, Шипов) – 16:21 (5x4)   2:2 Платонов (Сорокин) – 22:19 (5x5)   2:3 Болтанов (Агапов) – 23:09 (5x5)   3:3 Сериков (Губин, Талалуев) – 26:20 (5x4)   4:3 Иванов (Джиошвили) – 29:25 (5x5)   4:4 Мальцев (Рахимуллин) – 45:46 (5x5)   4:5 Сорокин (Иванов, Опалев) – 67:05 (5x5)

На шестой минуте Егор Филин вывел гостей вперёд. На 13-й минуте Владислав Джиошвили сравнял счёт. На 17-й минуте Фёдор Свечков вывел воскресенскую команду вперёд. На 23-й минуте Юрий Платонов сделал счёт 2:2. Через 50 секунд Артур Болтанов вывел вперёд новокузнецкий клуб, однако на 27-й минуте Артём Сериков восстановил равенство — 3:3. На 30-й минуте Даниил Иванов вывел вперёд хозяев, но на 46-й минуте Максим Мальцев вновь сравнял счёт. Победу гостям принёс гол Евгения Сорокина на 68-й минуте.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч пройдёт 6 апреля. Команды сыграют в Новокузнецке.

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