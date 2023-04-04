Мэтт Болди — второй игрок в истории «Миннесоты», забивший до 22-х лет 30 голов за сезон

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегасом Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе хозяев результативной передачей и заброшенной шайбой отличился американский 21-летний нападающий Мэтт Болди. Для него этот гол и ассист стали тридцатыми в сезоне. Таким образом, Болди стал лишь вторым игроком в истории своего клуба, кому удавалось забить 30 голов за один сезон в возрасте до 22-х лет.

Подобное достижение ранее покорялось лишь одному игроку. Мариан Габорик в начале столетия сумел дважды покорить отметку в 30 шайб. В обоих случаях словак был моложе 22-х лет.

Также стоит отметить, что Болди стал демонстрировать высокую результативность после травмы одноклубника Кирилла Капризова. С момента получения россиянином повреждения, американец забросил 13 шайб, оформив два хет-трика.