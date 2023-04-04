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Нападающий «Вегаса»: Дорофеев в огне, рядом с ним можно получить ожоги второй степени

Нападающий «Вегаса»: Дорофеев в огне, рядом с ним можно получить ожоги второй степени
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Киган Колесар прокомментировал игру российского форварда Павла Дорофеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (4:3 Б). Хоккеист оформил дубль, сравняв счёт за 35 секунд до конца третьего периода, а в серии буллитов реализовал свою попытку.

«Он в огне, я даже не хочу к нему приближаться, иначе получу ожоги второй степени», — сказал Колесар после встречи с «Миннесотой».

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

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