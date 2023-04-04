Главный тренер «Аризоны» — об 1:8: нам нужно было, чтобы Просветов остановил кровотечение

Главный тренер «Аризоны Койотс» Андре Туриньи прокомментировал игру российского голкипера Ивана Просветова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтл Кракен». Вратарь отразил 24 броска, однако пропустил восемь шайб.
«Он никак не повлиял на игру. Нам нужно было, чтобы он остановил кровотечение, а он не мог этого сделать», — приводит слова Туриньи официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в последних двух матчах Просветов пропустил 15 шайб.
Напомним, в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Аризону Койотс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:1. Ворота гостей защищал российский голкипер Иван Просветов. Он совершил 24 сейва.
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