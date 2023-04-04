Вуйтек: в НХЛ много русских, и никого в Америке это не волнует. Овечкин получает овации

Известный чешский тренер Владимир Вуйтек, тренировавший сборные Чехии, Словакии и ряд клубов КХЛ, поделился мыслями о решении Федерации хоккея Словакии не вызывать на чемпионат мира игроков, выступающих в России.
«Было сильное давление со стороны политиков, другого пути не было. Хоккей — это спорт, и, если игроки результативны, они, вероятно, должны поехать на чемпионат мира. Но все думают по-разному, у нашего Доминика Гашека совершенно другое мнение.
Хоккейная жизнь очень коротка, и если хоккеисты хотят обезопасить себя и иметь хорошие условия там (в России), то я не могу их осуждать. Все знают, что я тренировался там несколько сезонов, сегодня я туда не поехал бы. Но это личное дело для всех.
Посмотрите на НХЛ, там много русских, и никого в Америке это не волнует. Александр Овечкин получает стоячие овации. При этом они практически находятся в состоянии противоборства с Россией. Я не осуждаю игроков из КХЛ», — приводит слова 75-летнего Вуйтека Sport.cz.
Специалист возглавлял «Локомотив» (2001–2003, 2010–2011), «Ак Барс» (2003–2004) и московское «Динамо» (2008–2009).
- 4 апреля 2023
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
14:48
-
14:27
-
14:03
-
13:44
-
13:17
-
13:13
-
12:59
-
12:49
-
12:29
-
12:16
-
11:55
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:02
-
08:40
-
08:32