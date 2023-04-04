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Маршессо: с «Миннесотой» просто неприятно играть. Не хотелось бы попасть на них в плей-офф

Маршессо: с «Миннесотой» просто неприятно играть. Не хотелось бы попасть на них в плей-офф
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд». «Дикари» до последней минуты выигрывали со счётом 3:2, однако «рыцари» смогли отыграться за 35 секунд до завершения третьего периода. Затем «Вегас» вырвал победу в серии буллитов.

«Честно говоря, «Миннесота» — действительно хорошая команда. Против них просто неприятно играть. Это не та команда, с которой вы хотели бы встретиться в плей-офф», — приводит слова Маршессо официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3 после серии буллитов.

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