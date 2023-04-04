Каменский: матчи с Канадой? Идея замечательная, это сыграло бы на руку всем

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский отреагировал на информацию о том, что Национальная хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея Канады хочет провести серию из трёх матчей со сборной России в 2024 году.

«К сожалению, точной информации нет. Запрашивали же эту информацию и в НХЛ, и в Канаде, и IIHF, и ФХР, но никто не подтвердил. Но идея замечательная. Это сыграло бы на руку всем. Все хотят посмотреть на наших хоккеистов. Такие игры полезны для развития хоккея не только в России, но и во всём мире. Будем надеяться, что игры сборной всё-таки состоятся», — цитирует Каменского Sport24.

Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что у него нет информации по организации этих матчей.