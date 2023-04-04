Сергачёв приступил к тренировкам на льду после травмы в матче с «Айлендерс»
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв приступил к тренировкам на льду, сообщает Крис Кренн в своём «твиттере».
Напомним, 24-летний игрок обороны 2 апреля по ходу третьего периода матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:0) получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку.
В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Сергачёв сыграл в 75 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал 50 результативных передач.
Напомним, «Тампа-Бэй Лайтнинг» обеспечила себе место в плей-офф. «Молнии» после 77 встреч набрали 96 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Лайтнинг» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс» 6 апреля.
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