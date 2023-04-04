Борис Михайлов: никто не должен диктовать свои условия сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея Канады может провести серию из трёх матчей со сборной России в 2024 году.

«Я положительно отношусь к инициативе Федерации хоккея Канады и НХЛ о проведении матчей со сборной России. Чем больше канадцы и американцы встречаются с нами, тем выше авторитет мирового хоккея.

Но почему за Россию будут выступать только игроки из НХЛ? Если это условия канадской федерации, то моё мнение такое: никакая федерация не может диктовать свои условия. Матчи сборной России нужны, но никто не должен диктовать условия нашей сборной — это моя позиция», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.