Борис Михайлов: никто не должен диктовать свои условия сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига совместно с Федерацией хоккея Канады может провести серию из трёх матчей со сборной России в 2024 году.
«Я положительно отношусь к инициативе Федерации хоккея Канады и НХЛ о проведении матчей со сборной России. Чем больше канадцы и американцы встречаются с нами, тем выше авторитет мирового хоккея.
Но почему за Россию будут выступать только игроки из НХЛ? Если это условия канадской федерации, то моё мнение такое: никакая федерация не может диктовать свои условия. Матчи сборной России нужны, но никто не должен диктовать условия нашей сборной — это моя позиция», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
- 4 апреля 2023
-
18:15
-
18:05
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:55
-
16:42
-
16:33
-
16:30
-
16:20
-
15:55
-
15:36
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
14:48
-
14:27
-
14:03
-
13:44
-
13:17
-
13:13
-
12:59
-
12:49
-
12:29
-
12:16
-
11:55
-
11:41
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:30
-
10:16