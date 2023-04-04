Защитник «Сан-Хосе» Охотюк больше не сыграет в текущем сезоне

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Никита Охотюк больше не сыграет в текущем сезоне ни за «Акул», ни за фарм-клуб в АХЛ «Сан-Хосе Барракуда», сообщает журналист Шэн Пэн.

Последний раз 22-летний игрок обороны выходил на лёд за команду «Ютика Дэвилз» 11 февраля 2023 года. По словам журналиста Бена Бирнелла, Охотюк получил травму нижней части тела.

Напомним, Охотюк перешёл в стан «акул» после сделки с «Нью-Джерси» в конце февраля 2023 года. В текущем сезоне на счету Никиты в Национальной хоккейной лиге 10 матчей, в которых он отметился одной заброшенной шайбой. За фарм-клуб «Нью-Джерси Дэвилз» 22-летний защитник сыграл 20 матчей, в которых набрал 6 (2+4) результативных очков.