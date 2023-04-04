Коньков: «Авангард» не поддавался на провокации лидеров «Ак Барса»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал о победе «Авангарда» в матче с «Ак Барсом» (3:2) в рамках финала Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Мне понравилось, как «Авангард» отреагировал на своё поражение. Омичи сохранили свою динамичную игру с хорошей реализацией, проявив терпение. Ребята не поддавались на провокации со стороны лидеров «Ак Барса».
Хотелось бы получить разъяснения насчет момента, в котором Радулов ударил по лицу Шарипзянова, но его никто не удалил. Дамир тогда сдержался, а Александр потом его дружески по голове погладил. Мне понравилась игра «Авангарда». «Ак Барс» до конца гнул свою линию. Всё это перейдёт на следующую игру. Матч в Омске будет бескомпромиссным», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Напомним, третий матч в финальной серии Востока состоится завтра, 5 апреля, в Омске и начнётся в 16:30 мск.
- 4 апреля 2023
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