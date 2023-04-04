«Я оракулом должен быть?» Фёдоров — о том, будет ли боевой хоккей в Москве

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от СКА (1:2) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина ответил на вопрос о том, какой хоккей будет в третьем матче в Москве.
«Гарантирует ли послематчевая драка такой же боевой хоккей в Москве? То есть я должен оракулом быть? Знаете, плей-офф подразумевает такие стычки. Это эмоции, это здорово. Рад, что никто не получил травму, это самое главное. Наверное, как и игроки СКА сказали после первой игры, так и наши ребята думают, что серия только начинается. Думаю, увидим боевой хоккей», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 4 апреля 2023
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:38
-
21:26
-
21:20
-
21:09
-
21:05
-
20:48
-
20:17
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:23
-
19:05
-
18:50
-
18:45
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
18:05
-
17:54
-
17:46
-
17:35
-
17:17
-
17:10