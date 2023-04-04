Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я оракулом должен быть?» Фёдоров — о том, будет ли боевой хоккей в Москве

«Я оракулом должен быть?» Фёдоров — о том, будет ли боевой хоккей в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от СКА (1:2) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина ответил на вопрос о том, какой хоккей будет в третьем матче в Москве.

«Гарантирует ли послематчевая драка такой же боевой хоккей в Москве? То есть я должен оракулом быть? Знаете, плей-офф подразумевает такие стычки. Это эмоции, это здорово. Рад, что никто не получил травму, это самое главное. Наверное, как и игроки СКА сказали после первой игры, так и наши ребята думают, что серия только начинается. Думаю, увидим боевой хоккей», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.

Материалы по теме
Сергей Фёдоров назвал причины поражения ЦСКА в матче со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023