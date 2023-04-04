«Я оракулом должен быть?» Фёдоров — о том, будет ли боевой хоккей в Москве

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после поражения от СКА (1:2) в рамках финальной серии Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина ответил на вопрос о том, какой хоккей будет в третьем матче в Москве.

«Гарантирует ли послематчевая драка такой же боевой хоккей в Москве? То есть я должен оракулом быть? Знаете, плей-офф подразумевает такие стычки. Это эмоции, это здорово. Рад, что никто не получил травму, это самое главное. Наверное, как и игроки СКА сказали после первой игры, так и наши ребята думают, что серия только начинается. Думаю, увидим боевой хоккей», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.