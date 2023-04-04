Кетов: СКА не хватает эмоций в начале матча, действуем робко

Нападающий СКА Евгений Кетов подвёл итог матча с ЦСКА (2:1) и рассказал про драку после финальной сирены.
«Сегодня нам обязательно надо было выигрывать. Мне вкатиться было непросто, но вкатился. Главное — выиграли. Счастлив, что победили. И ребята поддержали в раздевалке. Спасибо им большое.
Насколько тяжело держать тонус? Мы профессионалы. Готовимся, тренируемся. Пока получается, здоровья хватает. Стараюсь.
Драка в конце? Да там особо драки не было. Никто не хочет уступать. Игра боевая, удаления, эмоции. Нам этого не хватает в начале, действуем робко. Надо достать эмоции за счёт борьбы. В моменте с пропущенной шайбой искал пас, хотел найти продолжение, но меня поднакрыли. Так получилось. Надо почувствовать игру, почувствовать шайбу. Может быть, стоило сыграть попроще, согласен, была ошибка.
Стычка с Дицем? Потолкались, да и всё. Это хоккей, один бежит атакует, другой — обороняется», — приводит слова Кетова сайт КХЛ.
Следующий матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина состоится в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» 6 апреля. Встреча начнётся в 19:30 мск.
- 4 апреля 2023
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