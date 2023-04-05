Воробьёв объяснил прекращение сотрудничества со своим бывшим помощником Френчем

Тренер Илья Воробьёв назвал причину, по которой его экс-помощник в магнитогорском «Металлурге» канадец Марк Френч не смог продолжить работу с командой.

«Мы рассчитывали на тот штаб, который был в прошлом году. У Марка Френча был контракт на руках, но по семейным обстоятельствам приехать в Магнитогорск у него не получилось. Ему нужна была иностранная школа для детей», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, о том, что канадский специалист покинет Магнитогорск, стало известно в мае 2022 года. В тандеме с Френчем Воробьёв вывел в прошлом сезоне «Металлург» в финал Кубка Гагарина, в котором уральцы уступили в серии московскому ЦСКА (3-4).

Читайте полное интервью с Ильёй Воробьёвым на «Чемпионате»: