Источник: полиция не нашла криминальный характер в смерти отца Матвея Мичкова

По предварительной информации, смерть отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова не носит криминальный характер, сообщает телеграм-канал «112».
На теле Андрея Мичкова нет внешних признаков насильственной смерти. По одной из версий, мужчина имел проблемы с сердцем, вышел к пруду прогуляться, подышать воздухом. Там ему стало плохо, в результате чего он упал в воду и утонул.
При этом сообщается, что другие версии произошедшего пока не сбрасываются со счетов.
Вчера, 4 апреля, появилась информация, что тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.
Напомним, права на Матвея Мичкова принадлежат СКА. Нападающий в ходе нынешнего сезона отправился в аренду в «Сочи». За южный клуб 18-летний форвард успел отыграть 27 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Мичков забросил девять шайб и отдал 11 результативных передач.
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