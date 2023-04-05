Воробьёв назвал, сколько времени ему нужно для восстановления после отставки из «Магнитки»

Тренер Илья Воробьёв, который по окончании этого сезона покинет магнитогорский «Металлург», не исключил в будущем своего возвращения в уральский клуб, а также поделился ближайшими планами.
«Ещё одно возвращение в Магнитогорск? Не знаю, сложный вопрос. Обычно два раза снаряд в одну и ту же воронку не попадает. Сейчас уже дважды попал, может, попадёт и в третий раз. Здесь многое зависит не от меня.
Планы на будущее? Восстановиться, осмотреться по сторонам. Сезон получился сложным с самого начала, сейчас надо отдохнуть и провести время с семьёй. Думаю, два-три месяца мне хватит для восстановления, после чего я буду готов работать дальше», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, «Металлург» вылетел из текущего розыгрыша Кубка Гагарина, всухую уступив в серии омскому «Авангарду» (0-4) во втором раунде.
Читайте полное интервью с Ильёй Воробьёвым на «Чемпионате»:
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