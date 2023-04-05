«Рад, что доверяют игровое время». Н. Макаров — о первом в карьере плей-офф КХЛ
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Защитник ЦСКА Николай Макаров рассказал, как проходит его адаптация в первом в его карьере плей-офф КХЛ, и выразил намерение одержать победу над СКА в обоих ближайших матчах серии финала Западной конференции Кубка Гагарина, которые пройдут в Москве.
«Как проходит адаптация в первом плей-офф в карьере в КХЛ? Нужно добавлять в уверенности, всегда есть к чему стремиться. Рад, что доверяют игровое время. Спасибо всему тренерскому штабу. Стараюсь выкладываться на все 200%.
Рабочий ли счёт 1-1 перед домашними играми? Конечно, дома и стены помогают, свои болельщики. Постараемся отдать все силы, порадовать публику. Нужно забрать домашние игры», — сказал Макаров в интервью пресс-службе клуба.
Третий матч серии пройдёт завтра, 6 апреля, на ЦСКА-Арене.
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