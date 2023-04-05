Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли объявил о завершении карьеры

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» шведский защитник Никлас Яльмарссон объявил о завершении профессиональной карьеры.

О своём решении хоккеист сообщил в интервью пресс-службе клуба «ХВ-71», куда Яльмарссон вернулся после окончания своей заокеанской карьеры. В своей речи швед поблагодарил клуб за то, что позволил ему закончить карьеру в родном месте, а также выразил признательность его болельщикам за поддержку.

Яльмарссон становился обладателем Кубка Стэнли в 2010, 2013 и 2015 годах. Всего в сильнейшей лиге мира 35-летний хоккеист провёл 821 матч, в которых набрал 172 (25+147) очка при показателе полезности «+106». Помимо «Чикаго», Яльмарссон также выступал за «Аризону Койотс».