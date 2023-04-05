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«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на третий матч финала Востока

Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Команды объявили составы на эту встречу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».

По сравнению со второй встречей состав казанцев пополнят Никита Евсеев и Динар Хафизуллин, однако не сыграет Вячеслав Войнов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);

Юдин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Радулов;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;

Хафизуллин — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;

Терехов — Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк.

Состав «Авангарда»:

Демченко (Мишуров);

Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;

Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;

Белов — Чистяков, Якупов — Дергачёв — Телегин;

Дедунов — Малыхин — Жарков.