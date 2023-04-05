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Авангард — Ак Барс. Прямая трансляция
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16:30 Мск
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«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на третий матч финала Востока

«Авангард» и «Ак Барс» объявили составы на третий матч финала Востока
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Сегодня, 5 апреля, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт третий матч финальной серии Восточной конференции плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Команды объявили составы на эту встречу.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча серии между «Ак Барсом» и «Авангардом».

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 3-й матч
05 апреля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По сравнению со второй встречей состав казанцев пополнят Никита Евсеев и Динар Хафизуллин, однако не сыграет Вячеслав Войнов.

Состав «Ак Барса»:

Билялов (Мифтахов);
Юдин — Лучевников, Воронков — Сафонов — Радулов;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Шипачёв — Петров;
Хафизуллин — Журавлёв, Галиев — Семёнов — Панюков;
Терехов — Евсеев, Лукоянов — Галимов — Дыняк.

Состав «Авангарда»:

Демченко (Мишуров);
Шарипзянов — Пайгин, Ткачёв — Найт — Буше;
Береглазов — Сведберг, Грицюк — Бродхёрст — Толчинский;
Белов — Чистяков, Якупов — Дергачёв — Телегин;
Дедунов — Малыхин — Жарков.

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