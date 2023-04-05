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Форвард «Ванкувера» Кузьменко повторил достижение Панарина и Кейна

Форвард «Ванкувера» Кузьменко повторил достижение Панарина и Кейна
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду проиграл «Сиэтл Кракен». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе хозяев результативной передачей отметился нападающий Андрей Кузьменко, который набрал 70-е (37+33) очко в нынешнем сезоне НХЛ после 76 матчей. Как сообщает пресс-служба лиги, 27-летний форвард стал третьим игроком в НХЛ за последние 15 лет, кому удалось набрать 70 и более очков в свой дебютный сезон. Двое других хоккеистов — Артемий Панарин (77 очков в сезоне-2015/2016) и Патрик Кейн (72 результативных балла в сезоне-2007/2008).

Напомним, 27-летний форвард стал шестым российским игроком, набравшим 70 очков в этом сезоне Национальной хоккейной лиги.

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