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«Ак Барс» вырвал победу у «Авангарда» в овертайме в 3-й игре финала Востока Кубка Гагарина

В Омске завершился третий матч в рамках финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Гагарина. «Авангард» принимал на своём льду казанский «Ак Барс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии – 2:1 в пользу казанцев.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 14-й минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хозяев Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва.

На шестой минуте третьего периода преимущество «ястребов» удвоил нападающий Владимир Ткачёв с передачи Рида Буше. На 15-й минуте периода сократил отставание в счёте Никита Евсеев с передачи Александра Радулова. Спустя две минуты счёт 2:2 сделал Александр Радулов с передач Дмитрия Юдина и Вадима Шипачёва.

В дополнительное время победу одержали гости. Гол на свой счёт записал Вадим Шипачёв.

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Следующий матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина состоится также в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» 7 апреля. Встреча начнётся в 16:30 мск.