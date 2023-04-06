Канадский форвард «Динамо» рассказал, что делает Кудашова великолепным тренером

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл рассказал о работе с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.
«Кудашов постоянно меняет пару человек в составе на матч, даёт молодым ребятам шанс, просматривает их. Молодёжь учится у опытных игроков. Наши тренеры помогают молодым, встречают их в команде с распростёртыми объятиями, дают им играть.
За других говорить не могу, но часто вижу, как тренер разговаривает со многими игроками, даёт им советы и так далее. Мне и капитану с ним очень легко поговорить, мы постоянно это делаем. Когда в команде какие-то проблемы, он может быть строгим. Если дела идут плохо, он не может быть «своим парнем», но когда всё хорошо, он счастлив и на позитиве. Это и делает его великолепным тренером», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с Эриком О'Деллом читайте на «Чемпионате»:
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