Главный тренер «Виннипега»: мы выстрелили сами себе в ногу

Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс остался недоволен дисциплиной своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:3), который прошёл этой ночью.

«Мы бы предпочли побольше поиграть пять на пять. Ты получаешь шесть удалений в такой игре, и стреляешь сам себе в ногу. Больше не о чем говорить. Это разочаровывает», — приводит слова Боунесса NHL.com.

Эта победа стала для «Флэймз» уже пятой в последних шести матчах и второй над «Виннипегом» в текущем сезоне.

«Джетс» занимают четвёртое место с 89 очками в таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Калгари», имея столько же очков, располагается на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.