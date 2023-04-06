Главный тренер «Виннипега»: мы выстрелили сами себе в ногу
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Рик Боунесс остался недоволен дисциплиной своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (1:3), который прошёл этой ночью.
«Мы бы предпочли побольше поиграть пять на пять. Ты получаешь шесть удалений в такой игре, и стреляешь сам себе в ногу. Больше не о чем говорить. Это разочаровывает», — приводит слова Боунесса NHL.com.
Эта победа стала для «Флэймз» уже пятой в последних шести матчах и второй над «Виннипегом» в текущем сезоне.
«Джетс» занимают четвёртое место с 89 очками в таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Калгари», имея столько же очков, располагается на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе. Обе команды продолжают борьбу за плей-офф.
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