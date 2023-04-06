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В Сочи простились с погибшим отцом Мичкова

Сегодня, 6 апреля, в траурном зале Адлера состоялось прощание с отцом хоккеиста сборной России и «Сочи» Матвея Мичкова — Андреем Мичковым, сообщает «РИА Новости».

Перед главным входом в адлерский мавзолей собрались руководители, тренеры, хоккеисты, сотрудники клуба «Сочи», близкие, родственники, болельщики. Некоторые друзья специально приехали из Санкт-Петербурга, когда узнали о трагедии.

«На данный момент установлена причина смерти — это попадание воды в лёгкие. Ещё будут проводиться дополнительные экспертизы, устанавливаться точные причины», — заявил пресс-секретарь «Сочи» Владимир Самохин.

По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур. Гроб транспортируют из сочинского аэропорта в Пермь вечером в четверг.

Напомним, 4 апреля появилась информация, что тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.