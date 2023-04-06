В Сочи простились с погибшим отцом Мичкова

Сегодня, 6 апреля, в траурном зале Адлера состоялось прощание с отцом хоккеиста сборной России и «Сочи» Матвея Мичкова — Андреем Мичковым, сообщает «РИА Новости».
Перед главным входом в адлерский мавзолей собрались руководители, тренеры, хоккеисты, сотрудники клуба «Сочи», близкие, родственники, болельщики. Некоторые друзья специально приехали из Санкт-Петербурга, когда узнали о трагедии.
«На данный момент установлена причина смерти — это попадание воды в лёгкие. Ещё будут проводиться дополнительные экспертизы, устанавливаться точные причины», — заявил пресс-секретарь «Сочи» Владимир Самохин.
По решению семьи он будет похоронен на своей родине в городе Кунгур. Гроб транспортируют из сочинского аэропорта в Пермь вечером в четверг.
Напомним, 4 апреля появилась информация, что тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.
- 6 апреля 2023
-
16:46
-
16:27
-
16:21
-
16:12
-
15:57
-
15:47
-
15:36
-
15:08
-
14:49
-
14:29
-
14:12
-
13:42
-
13:27
-
13:11
-
12:52
-
12:41
-
12:24
-
11:49
-
11:36
-
11:30
-
11:14
-
11:05
-
10:52
-
10:40
-
10:34
-
10:15
-
10:13
-
09:50
-
09:35
-
09:24
-
09:11
-
08:55
-
08:36
-
08:16
-
08:15