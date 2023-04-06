Фёдоров оценил крупную победу ЦСКА над СКА в третьем матче финала Запада

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал крупную победу над СКА (4:0).
«Не самое хорошее начало в первом периоде, но счёт остался 0:0. Хорошо сыграли во втором и третьем периодах. Ребятам спасибо, нашли ключи, концентрацию, внимание. Соперник контролирует шайбу, любит играть в атаке.
Гуськов сыграл вместо Полтапова? Матвей добавил, но Прохор побыстрее, чем Матвей. Прохор заболел, поэтому это вынужденная мера.
У нас выпало две смены в первом периоде, начало было не очень радужное. Надо отдать должное ребятам: второй и третий периоды мы сыграли лучше. Ребята вняли тому, что им сказали в раздевалке. Молодцы, что реализовали все моменты по игре. Для меня это очень логично.
Самоуверенности у наших ребят нет. Вы правы, мы начинаем не лучшим образом. У меня есть мысли почему, но не хотелось бы это выносить в прессу. Мы работаем над этим и в регулярном сезоне, и в плей-офф. У нас сложился психотип первого периода, мы его начинаем не так, как хотел бы я и вся команда. Ребята всё понимают, но этого мало. Надо играть сильнее с таким соперником, как СКА», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:48
-
22:30
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:30
-
21:21
-
21:11
-
21:00
-
20:36
-
20:29
-
20:19
-
20:03
-
19:54
-
19:43
-
19:19
-
19:07
-
18:54
-
18:36
-
18:14
-
17:49
-
17:39
-
17:30
-
17:17