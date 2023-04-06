Фёдоров оценил крупную победу ЦСКА над СКА в третьем матче финала Запада

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал крупную победу над СКА (4:0).

«Не самое хорошее начало в первом периоде, но счёт остался 0:0. Хорошо сыграли во втором и третьем периодах. Ребятам спасибо, нашли ключи, концентрацию, внимание. Соперник контролирует шайбу, любит играть в атаке.

Гуськов сыграл вместо Полтапова? Матвей добавил, но Прохор побыстрее, чем Матвей. Прохор заболел, поэтому это вынужденная мера.

У нас выпало две смены в первом периоде, начало было не очень радужное. Надо отдать должное ребятам: второй и третий периоды мы сыграли лучше. Ребята вняли тому, что им сказали в раздевалке. Молодцы, что реализовали все моменты по игре. Для меня это очень логично.

Самоуверенности у наших ребят нет. Вы правы, мы начинаем не лучшим образом. У меня есть мысли почему, но не хотелось бы это выносить в прессу. Мы работаем над этим и в регулярном сезоне, и в плей-офф. У нас сложился психотип первого периода, мы его начинаем не так, как хотел бы я и вся команда. Ребята всё понимают, но этого мало. Надо играть сильнее с таким соперником, как СКА», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.