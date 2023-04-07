Александр Овечкин поднялся на 55-е место по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Монреале на стадионе «Белл-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1346-м в карьере НХЛ. По этому показателю он поднялся на 55-е место, сравнявшись с Матсом Сундином.
Следующей целью Овечкина является Марсель Дионн, на счету которого 1348 матчей в НХЛ.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 71 матче, в которых записал в свой актив 42 гола и 32 результативные передачи при коэффициенте полезности «-12».
Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 822 гола и сделал 662 результативные передачу при коэффициенте полезности «+71».
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