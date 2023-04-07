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Александр Овечкин снёс нападающего «Монреаля» во время единоборства у борта

Александр Овечкин снёс нападающего «Монреаля» во время единоборства у борта
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин снёс нападающего «Монреаля» Джейка Эванса в этом матче во время единоборства у борта.

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Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» после 78 матчей регулярного сезона Национальной хоккейной лиги набрал 77 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. До восьмого места «столичным» не хватает 11 очков. У столичной команды осталось четыре матча: три дома и один на выезде. Таким образом, «Вашингтон» потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

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