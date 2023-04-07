«Сиэтл» одержал третью победу подряд, дома обыграв «Аризону»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» переиграл «Аризону Койотс» (4:2).

Шайбами в составе хозяев отметились Джаред Макканн, Винс Данн, Джордан Эберле и Мэтти Бенирс. У «койотов» голы на счету Барретта Хэйтона и Лорана Дофена.

Эта победа стала третьей подряд для «Сиэтла» и второй над «Аризоной» за три дня. 4 апреля «Кракен» разгромили «Койотс» 8:1.

«Кракен» набирают 96 очков и занимает четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе. «Аризона», с 67 очками, занимает седьмое место в Центральном дивизионе и лишилась шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.

Следующий матч «Сиэтл» проведёт 9 апреля дома с «Чикаго».