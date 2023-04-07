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«Сиэтл» одержал третью победу подряд, дома обыграв «Аризону»

«Сиэтл» одержал третью победу подряд, дома обыграв «Аризону»
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» переиграл «Аризону Койотс» (4:2).

Шайбами в составе хозяев отметились Джаред Макканн, Винс Данн, Джордан Эберле и Мэтти Бенирс. У «койотов» голы на счету Барретта Хэйтона и Лорана Дофена.

Эта победа стала третьей подряд для «Сиэтла» и второй над «Аризоной» за три дня. 4 апреля «Кракен» разгромили «Койотс» 8:1.

«Кракен» набирают 96 очков и занимает четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе. «Аризона», с 67 очками, занимает седьмое место в Центральном дивизионе и лишилась шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.

Следующий матч «Сиэтл» проведёт 9 апреля дома с «Чикаго».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Макканн (Эберле, Бенирс) – 19:36 (5x5)   2:0 Данн – 20:28 (5x5)   3:0 Эберле (Макканн) – 25:52 (5x5)   3:1 Хэйтон (Маччелли, Круз) – 32:00 (5x5)   4:1 Бенирс (Эберле, Макканн) – 43:37 (5x5)   4:2 Дофен (Келлер) – 59:21 (5x5)
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