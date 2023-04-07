«Сиэтл» одержал третью победу подряд, дома обыграв «Аризону»
Поделиться
В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» переиграл «Аризону Койотс» (4:2).
Шайбами в составе хозяев отметились Джаред Макканн, Винс Данн, Джордан Эберле и Мэтти Бенирс. У «койотов» голы на счету Барретта Хэйтона и Лорана Дофена.
Эта победа стала третьей подряд для «Сиэтла» и второй над «Аризоной» за три дня. 4 апреля «Кракен» разгромили «Койотс» 8:1.
«Кракен» набирают 96 очков и занимает четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе. «Аризона», с 67 очками, занимает седьмое место в Центральном дивизионе и лишилась шансов на продолжение борьбы за Кубок Стэнли.
Следующий матч «Сиэтл» проведёт 9 апреля дома с «Чикаго».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 апреля 2023, пятница. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Макканн (Эберле, Бенирс) – 19:36 (5x5) 2:0 Данн – 20:28 (5x5) 3:0 Эберле (Макканн) – 25:52 (5x5) 3:1 Хэйтон (Маччелли, Круз) – 32:00 (5x5) 4:1 Бенирс (Эберле, Макканн) – 43:37 (5x5) 4:2 Дофен (Келлер) – 59:21 (5x5)
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
09:20
-
09:07
-
08:54
-
08:17
-
08:06
-
08:01
-
08:00
-
07:33
-
07:32
-
07:28
-
07:03
-
06:37
-
06:00
-
05:37
-
05:24
-
05:21
-
05:15
-
04:49
-
04:49
-
04:44
-
04:39
-
02:57
- 6 апреля 2023
-
23:41
-
23:30
-
23:16
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
23:00
-
22:57
-
22:54
-
22:52
-
22:48
-
22:48
-
22:30
Партнерский контент