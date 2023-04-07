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Теэму Селянне хочет купить финский клуб, за который выступает его сын

Теэму Селянне хочет купить финский клуб, за который выступает его сын
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Легендарный финский нападающий Теэму Селянне может стать владельцем клуба «Хейнолан Пелиитат», который выступает во второй по силе лиге страны Mestis, сообщает Yle.

По информации источника, в ближайшее время клуб может быть признан банкротом из-за неуплаченных долгов, в связи с чем его нынешний владелец Золтан Надь выставил клуб на продажу. Это подтвердил и менеджер команды Марко Найман.

Сообщается, что Селянне является одним из наиболее вероятных кандидатов на приобретение клуба. Сам бывший хоккеист намекнул на это в социальных сетях.

«Мы могли бы построить новую, ещё лучшую хоккейную команду и Мекку развития для молодых игроков в Хейноле. Как вам такое?» — написал Селянне.

При этом интерес Селянне к данному проекту очевидно обусловлен ещё и тем, что в «Хейнолан Пелиитат» играет его сын Ээту.

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