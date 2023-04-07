Теэму Селянне хочет купить финский клуб, за который выступает его сын

Легендарный финский нападающий Теэму Селянне может стать владельцем клуба «Хейнолан Пелиитат», который выступает во второй по силе лиге страны Mestis, сообщает Yle.

По информации источника, в ближайшее время клуб может быть признан банкротом из-за неуплаченных долгов, в связи с чем его нынешний владелец Золтан Надь выставил клуб на продажу. Это подтвердил и менеджер команды Марко Найман.

Сообщается, что Селянне является одним из наиболее вероятных кандидатов на приобретение клуба. Сам бывший хоккеист намекнул на это в социальных сетях.

«Мы могли бы построить новую, ещё лучшую хоккейную команду и Мекку развития для молодых игроков в Хейноле. Как вам такое?» — написал Селянне.

При этом интерес Селянне к данному проекту очевидно обусловлен ещё и тем, что в «Хейнолан Пелиитат» играет его сын Ээту.