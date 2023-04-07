Павелски вышел на третье место в истории НХЛ по голевой серии среди игроков в возрасте 38+

Этой ночью в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.

Вторую шайбу в составе «звёзд» забросил 38-летний нападающий Джо Павелски, отличившись уже в пятой игре подряд.

Это достижение позволило Павелски выйти на третье место в истории НХЛ по количеству матчей подряд с заброшенной шайбой среди игроков в возрасте 38 лет и старше. Форвард «Далласа» сравнялся по этому показателю с Джастином Уильямсом, который показал аналогичную статистику в сезоне-2022/2023.

Лидером по данному статистическому показателю является легендарный Бретт Халл (семь матчей подряд в сезоне-2003/2004). Второе место занимает Джонни Бусик (шесть матчей подряд в сезоне-1974/1975).