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Павелски вышел на третье место в истории НХЛ по голевой серии среди игроков в возрасте 38+

Павелски вышел на третье место в истории НХЛ по голевой серии среди игроков в возрасте 38+
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Этой ночью в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» прошла встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:1.

Вторую шайбу в составе «звёзд» забросил 38-летний нападающий Джо Павелски, отличившись уже в пятой игре подряд.

Это достижение позволило Павелски выйти на третье место в истории НХЛ по количеству матчей подряд с заброшенной шайбой среди игроков в возрасте 38 лет и старше. Форвард «Далласа» сравнялся по этому показателю с Джастином Уильямсом, который показал аналогичную статистику в сезоне-2022/2023.

Лидером по данному статистическому показателю является легендарный Бретт Халл (семь матчей подряд в сезоне-2003/2004). Второе место занимает Джонни Бусик (шесть матчей подряд в сезоне-1974/1975).

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