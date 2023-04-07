Игрок «Сан-Хосе» Эрик Карлссон побил рекорд результативности для защитников НХЛ в XXI веке

Шведский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон забросил шайбу и отдал результативную передачу во встрече регулярки НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:6).

Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, хоккеист «акул» довёл свой бомбардирский счёт до 98 (23+75) очков в 78 матчах сезона. Благодаря этому Карлссон побил рекорд НХЛ в XXI веке по количеству результативных баллов для защитника в рамках одного регулярного чемпионата. 32-летний швед превзошёл достижение швейцарцы Романа Йози из «Нэшвилл Предаторз», который в прошлом сезоне набрал 96 (23+73) очков в 80 встречах.

Отметим, что в последний раз защитник добрался до 100 очков в одном сезоне НХЛ 31 год назад. Тогда хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Брайан Лич набрал 102 (22+80) балла в 80 матчах.

Напомним, на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» (Сан-Хосе, США) завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Шаркс» во второй раз за три дня проиграли «Колорадо Эвеланш» (2:6).