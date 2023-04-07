Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов рассказал, питает ли неприязнь к хоккеисту «Виннипега», нанёсшему ему травму

Капризов рассказал, питает ли неприязнь к хоккеисту «Виннипега», нанёсшему ему травму
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою травму в матче с «Виннипег Джетс». Форвард не выходил на лёд с 9 марта.

«Капризов говорит, что в свободное время в основном «прохлаждался». Он также дал понять, что травма была стечением обстоятельств, «хоккейным моментом» и он принял неправильную позицию. Не питает неприязни к Логану Стэнли», — говорится в сообщении журналиста Майкла Руссо в «Твиттере».

«Такие вещи случаются», — сказал Капризов.

Напомним, Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».

Материалы по теме
«Очевидно, что Капризов — один из лучших игроков в лиге». Легенда НХЛ — о россиянине
Материалы по теме
В «Миннесоте» не спешат возвращать Капризова. Успеет ли он восстановиться к плей-офф НХЛ?
В «Миннесоте» не спешат возвращать Капризова. Успеет ли он восстановиться к плей-офф НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023