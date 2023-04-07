Капризов рассказал, питает ли неприязнь к хоккеисту «Виннипега», нанёсшему ему травму

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою травму в матче с «Виннипег Джетс». Форвард не выходил на лёд с 9 марта.

«Капризов говорит, что в свободное время в основном «прохлаждался». Он также дал понять, что травма была стечением обстоятельств, «хоккейным моментом» и он принял неправильную позицию. Не питает неприязни к Логану Стэнли», — говорится в сообщении журналиста Майкла Руссо в «Твиттере».

«Такие вещи случаются», — сказал Капризов.

Напомним, Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».