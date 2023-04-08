Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему не отказался ни от одного помощника после неудачи в плей-офф.
«Не отказался ни от одного помощника, потому что мне было принципиально работать именно вместе с ними? Вы знаете, не совсем правильно говорить, что принципиально именно с этими людьми. В первую очередь важно, что они качественно и очень хорошо выполняют свой фронт работ. Если бы кто-то из них не выполнял свои обязанности или делал это плохо, то, разумеется, были бы произведены перестановки. Здесь не бывает друзей. Тут нужны профессионалы. Я вам скажу больше того – в тренерском штабе произошли изменения. Мы его усилили в плане общефизической подготовки. И тут есть определённые нюансы», — сказал Кудашов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».
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